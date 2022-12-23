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Прио-Внешторбанк и рязанский театр кукол организовали и провели для многодетных семей и семей военнослужащих новогодний праздник

Возле елки в фойе театра детей встречали Снегурочка и Дед Мороз. К ним присоединился и сказочный Емеля, который выехал к зрителям прямо на печи.

Вместе с юными гостями они пели песни, водили хоровод, играли в игры и зажгли огоньки гирлянд на елке. Затем зрителям показали новогоднюю сказку «По щучьему велению».

«Емеля, как никто другой, знает толк в том, как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались, и сколько труда нужно вложить, чтобы чудо стало реальностью», — напомнила руководитель литературно-драматургической части рязанского театра кукол Анастасия Милованова.

В этом году приглашать детей на праздник помогала команда уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Анжелики Евдокимовой. Она открывала праздник вместе с организаторами.

«Я рада вас всех приветствовать в этом замечательном театре, стоя рядом с замечательными людьми, которые подарили нам эту сказку. Ведь и маленькие, и взрослые знают, что Новый год — время чудес. Желаю, чтобы все ваши мечты исполнялись, чтобы взрослые и дети были счастливы, а для нас, взрослых, счастье, когда дети здоровы и в безопасности», — отметила она.

Заместитель председателя правления Прио-Внештабанка Геннадий Дронов напомнил, что с рязанским театром кукол банк реализует много проектов, благотворительная елка — один из самых любимых.

«За эти годы побывало на новогодней елке огромное количество детей. И каждый год это радость, улыбки, это новые придумки актеров и режиссеров. И наша помощь в сохранении этой традиции, которая родилась в много лет назад», — подчеркнул Геннадий Дронов.

Светящиеся от радости глаза и улыбки на детских лицах были и в этот раз. После спектакля каждый ребенок получил сладости.

Мама троих детей, Екатерина, поделилась с организаторами впечатлениями: «Нам все очень понравилось: и интерактивная программа, и спектакль, да еще и такие красивые новогодние подарки вручили! Мы рады, что нас пригласили».