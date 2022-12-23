Под Тверью в массовом ДТП погиб человек, пострадали трое
На дороге столкнулись фура, грузовик, легковушка и скорая.
Под Тверью произошло массовое ДТП с участием грузовика, фуры, легковушки и скорой. Об этом сообщил портал «Афанасий Бизнес».
Авария случилась утром в пятницу, 23 декабря, на федеральной трассе М10 «Россия» в районе села Никулино Калининского района под Тверью. Предварительно, водитель скорой врезался в попутный большегруз. От удара передняя часть медицинского автомобиля получила серьезные повреждения. Также участниками ДТП стали еще несколько автомобилей.
Известно, что в аварии погиб один человек, еще трое получили травмы.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.