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Под Тверью в массовом ДТП погиб человек, пострадали трое
На дороге столкнулись фура, грузовик, легковушка и скорая.

Под Тверью произошло массовое ДТП с участием грузовика, фуры, легковушки и скорой. Об этом сообщил портал «Афанасий Бизнес».

Авария случилась утром в пятницу, 23 декабря, на федеральной трассе М10 «Россия» в районе села Никулино Калининского района под Тверью. Предварительно, водитель скорой врезался в попутный большегруз. От удара передняя часть медицинского автомобиля получила серьезные повреждения. Также участниками ДТП стали еще несколько автомобилей.

Известно, что в аварии погиб один человек, еще трое получили травмы.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.