Под Рязанью прошла конференция, посвященная Кубку содружества по биатлону

В четверг, 23 декабря, в «Экопарке Поляны» под Рязанью прошла пресс-конференция перед Кубком содружества по биатлону. Об этом сообщили в региональном минспорте.

В конференции поучаствовали замминистра физкультуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин, вице-президент Союза биатлонистов России Иван Мелихов, президент федерации биатлона Рязанской области Виталий Адров.

Юрий Колдин отметил, что региону выпала большая честь принимать соревнования международного уровня по биатлону.

«Такое событие в этом виде спорта у нас проходит впервые, мы видим большой интерес зрителей, что можно понять из количества проданных билетов», — сказал он. Замминистра поблагодарил представителей Союза биатлонистов России, а также президента корпорации «Технониколь» Сергея Колесникова за поддержку и выразил уверенность в том, что соревнования пройдут на высоком организационном уровне.

Виталий Адров рассказал, как проходит подготовка трассы. По его словам, несмотря на погодные условия, трасса находится в хорошем состоянии, трибуны на 3000 мест ждут своих зрителей, биатлонный комплекс полностью готов к соревнованиям. Иван Мелихов акцентировал внимание на то, что помимо спортсменов из республики Беларусь в соревнованиях примут участие биатлонисты из семи субъектов России: 43 мужчины и 31 женщина. Он отметил, что зрителей ждут яркие старты."Приходите на стадион и увидите все своими глазами", — сказал Мелихов.

Во время пресс-конференции рассказали, что для зрителей организовали бесплатные автобусы, которые будут курсировать в дни проведения соревнований от площади Театральной с 8:00 до 10:00 по мере наполнения. И обратно — 24 декабря с 15:30 до 17.30, 25 декабря с 14:30 до 16:30.Также зрителям нужно будет заранее ознакомиться со списком предметов, запрещенных к проносу.