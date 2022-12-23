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Павел Малков исполнит новогодние желания трех участников акции «Елка желаний»
Рязанский губернатор снял с елки три шарика-пожеланий от детей из Рязанской области и Луганска. Павел Малков отметил, что доставку подарков в дальние регионы на себя возьмут организаторы, а в Рязанской области вручать приедут представители регионального правительства.

Павел Малков принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний», организованной благотворительным фондом «Мечта со мной», перед заседанием Госсовета.

Каждый руководитель региона может снять с елки желания детей с серьезными нарушениями здоровья либо из семей с малым достатком или сирот и исполнить их мечты. Эта традиция в Госсовете существует с 2018 года.

Рязанский губернатор снял с елки три шарика-пожеланий от детей из Рязанской области и Луганска. Павел Малков отметил, что доставку подарков в дальние регионы на себя возьмут организаторы, а в Рязанской области вручать приедут представители регионального правительства.

«Елка желаний» — Всероссийская благотворительная акция, которая проводится каждый год в преддверии Нового года. В ней любой может почувствовать себя волшебником и исполнить новогодние желания детей и пожилых, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

По традиции в «Елке желаний» участвуют руководители регионов, министры и другие высшие должностные лица. Они помогают сбыться самым заветным детским мечтам.