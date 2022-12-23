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Названы ответные меры России на введение потолка цен на нефть
Ранее Владимир Путин сообщил, что в начале следующей недели подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть в понедельник-вторник.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать этого. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

Зампред правительства напомнил, что готовится указ президента, в рамках которого — запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать потолка цен, введенных Евросоюзом.

По его словам, Москва готова частично сократить добычу нефти.

«В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тысяч баррелей в сутки. Это для нас примерно пять — семь процентов», — добавил вице-премьер.

По его словам, речь идет о незначительном объеме, но такие риски есть. Ранее Владимир Путин сообщил, что в начале следующей недели подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть в понедельник-вторник.