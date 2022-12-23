Малков поддержал идею рязанца, выступившего перед Путиным на Госсовете

Он отметил, что это хороший способ поощрить студентов, которые хорошо учатся и занимаются волонтерством.

Губернатор Павел Малков принял участие в заседании Госсовета. Об этом в пятницу, 23 декабря, он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, основной темой заседания была молодежная политика. Там руководитель рязанского волонтерского центра Юрий Пинигин предложил президенту Владимиру Путину ввести повышенные стипендии для волонтеров.

Малков поддержал идею рязанца. Он отметил, что это хороший способ поощрить студентов, которые хорошо учатся и занимаются волонтерством.

«Волонтерство стало нормой жизни, и нужно позволить студентам проходить учебу и практику в волонтерских центрах, благотворительных фондах и социально ориентированных НКО. Студенты занимаются общественной работой: выступают наставниками, продвигают социально-полезные проекты, занимаются волонтерством или развивают студенческие тематические клубы. И таких ребят, которые еще и хорошо учатся, надо поощрять дополнительной стипендией», — написал Малков.

Он также добавил, что нельзя обделять вниманием и работников молодежной политики.

«Все эти и другие направления по работе с молодежью объединит в себе отдельный национальный проект», — отметил губернатор.