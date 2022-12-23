Малков поблагодарил Собянина за помощь во время лесных пожаров в Рязанской области

В благодарность за помощь губернатор вручил коллегам из столицы награды: почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью» и памятный знак губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской»

Губернатор Павел Малков поблагодарил правительство Москвы и Сергея Собянина помощь во время лесных пожаров. Об этом он сообщил в соцсетях.

Малков отметил, что из Москвы прибыли более девяти тысяч человек и 2,5 тысячи единиц техники, которые обеспечили тушение и охрану населенных пунктов.

«Проложили минерализованные полосы — более 400 км защиты от огня. На некоторых участках полосы сравнимы по ширине с МКАДом. Это не только помогло бороться со стихией, но и не допустит распространения пожаров в будущем», — написал Малков. Он отметил, что во время пожаров не пострадали ни один населенный пункт и местный житель.

В благодарность за помощь губернатор вручил коллегам из столицы награды: почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью» и памятный знак губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской».

«Спасибо всем, кто участвовал в тушении пожаров, волонтёрам и просто неравнодушным людям», — добавил глава региона.