Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 24-25 декабря

Новогодние представления, выставка кошек, этап международных соревнований по биатлону, супердискотека 90-х — это и многое другое ожидает рязанцев в эти выходные.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В субботу, 24 декабря, в ДК «Приокский» пройдет увлекательное театрализованное представление для детей и их родителей «Новогоднее приключение в КОСМОСЕ».

Рязанский цирк приглашает жителей и гостей города совершить захватывающее новогоднее путешествие в мир древнегреческих мифов, где Одиссей пропоет свою историю. Представления продлятся до 15 января.

На площади Зеленого театра в центральном парке культуры и отдыха начинаются новогодние представления для рязанцев. До 8 января маленьких гостей и их родителей ждет море увлекательных мероприятий.

В ТРЦ «М5 Молл» пройдет выставка кошек «Червонец», где будут представлены более пятидесяти животных класса «Суприм», то есть высокотитулованных представителей породы. На выставку приедут: норвежские лесные, британцы, канадские сфинксы, бенгальские и тайские кошки, курильские бобтейлы и регдоллы.

24 и 25 декабря на биатлонном комплексе «Алмаз» пройдут международные соревнования — этап кубка Содружества по биатлону. Кубок Содружества — международный турнир биатлонного сезона 2022-2023 года, в котором примут участие сильнейшие биатлонисты России и Республики Беларусь.

А во дворце спорта «Олимпийский» рязанцы увидят новогодний музыкальный спектакль на льду «Царевна-лягушка».

В воскресенье, 25 декабря, в клубе Deep пройдет «Супердискотека 90-х». В программе вечера: 140 ударов в минуту, Планка, Игорек, группа «Краски».

А в клубе Freedom с новым альбомом выступит легенда трэш-хардкора, рязанская группа «КУВАЛДА».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».