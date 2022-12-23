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Количество погибших в массовом ДТП под Тверью увеличилось до двух

Очевидцы массового ДТП под Тверью рассказали подробности случившегося. Об этом стало известно порталу «Афанасий Бизнес».

Так, на дороге столкнулись большегруз Mercedes и легковушка Volkswagen Passat. Оба автомобиля получили незначительные повреждения и водители приступили к оформлению европротокола. Тогда водитель легковушки убрал свою машину на обочину, а грузовик остался стоять в полосе движения. Через некоторое время в большегруз врезался фургон Fiat Ducato — водитель поздно его заметил. Он задел левый угол полуприцепа грузовика — удар пришелся на правую сторону кабины Fiat.

В ДТП погибла пассажирка «Фиата», сам водитель получил травмы.

Также в большегруз въехала скорая. Водитель не успел перестроиться и врезался в автомобиль. Водитель и фельдшер, сидевшие впереди, получили тяжелые травмы. Травмы средней тяжести получил пассажир скорой помощи.

Позже от полученных травм скончался водитель скорой помощи. Еще одним участником ДТП стала легковушка Лада Гранта. В ней никто не пострадал.

Напомним, авария случилась утром в пятницу, 23 декабря.