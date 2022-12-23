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Губернатор Павел Малков дал интервью РЗН. инфо
Подводя итоги восьми месяцев руководства регионом, глава области поделился своими ожиданиями от назначения на должность, рассказал, как выстраивает рабочие процессы в команде и какие задачи ставит перед правительством.

Губернатор Павел Малков дал интервью Рязанскому городскому сайту. Подводя итоги восьми месяцев руководства регионом, глава области поделился своими ожиданиями от назначения на должность, рассказал, как выстраивает рабочие процессы в команде и какие задачи ставит перед правительством.

В интервью речь зашла и о разработке туристического маршрута Рязани и о благоустройстве Касимова, о проверке фонда капремонта и о главных дорожных проектах для области. Малков отметил, что есть четыре проекта, которые сейчас обсуждаются с федеральным Росавтодором.

«Первый — строительство нового и реконструкция старого моста. Второй — Южный обход Рязани. Уже принято решение, что будем строить в следующем году. Сейчас мы делаем все, чтобы строительство сдвинулся на наиболее ранний период. Третий — строительство Северного обхода. У нас есть его небольшой участок, и мы обсуждаем, как его построить целиком. Как участок, который позволит уйти с трассы на Владимир и потом полностью завершит полный Северный обход. Четвертый — это трасса до ЦКАДа. До Москвы, когда едешь, есть протяженный участок дороги, проходящей через населенные пункты и там два неудачных перекрестка (в деревне Старниково — прим ред.). Рассчитываем, что за следующий год будет построен полностью альтернативный проезд. Тогда, по нашим расчетам, до Домодедова можно будет доехать примерно за час сорок минут», — рассказал Малков.

Полностью интервью читайте в проекте «Итоги года 2022». Проект будет опубликован в ближайшие дни на РЗН. инфо