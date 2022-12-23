Глава Минтруда высказался о дополнительных выплатах для семей к Новому году

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что к Новому году не планируются дополнительные выплаты семьям с детьми. Об этом передает РИА Новости .

Котяков отметил, что с 1 января вводится единое пособие.

«Система мер поддержки обширна, пока необходимо их реализовать», — сказал Котяков.

Согласно документу, с 1 января единое пособие вводится с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам.