«Единая Россия»: на Донбасс отправили более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи

Как сообщает сайт «Единой России», партия продолжит оказывать помощь фронту и поддержку военнослужащим и их семьям в рамках гуманитарной миссии и законотворческой работы.

По словам секретаря Генсовета Андрея Турчака, в помощи новым регионам и фронту задействованы все региональные отделения партии. В рамках этой масштабной миссии жителям Донбасса передали более 16 тысяч тонн гумпомощи, а в зоне СВО открыли десятки гумцентров.

Турчак добавил, что после вступления новых регионов в состав России направления гуманитарной миссии партии расширились. В том числе, депутаты продолжили оказывать помощь мирному населению, вошли в режим «все для фронта, все для Победы», отправляя на фронт необходимо оборудование и обмундирование.

Отдельно секретарь Генсовета выделил направление по помощи семьям военнослужащих.

«Это комплексная работа, которая включает в себя и законотворчество — пакет федеральных законов, которые были инициированы „Единой Россией“, уже приняты и подписаны президентом. Наши фракции в региональных парламентах инициировали ряд дополнительных мер социальной поддержки участников СВО и их семей. Также оказываем адресную бытовую помощь семьям наших ребят», — напомнил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета отметил, что темпы и объемы гуманитарной миссии «Единой России» в 2023 году снижаться не будут.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 16 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы, в том числе медикаменты.

В гуманитарной миссии активное участие принимает и Рязанская область. По словам врио руководителя региональной общественной приемной партии «Единая Россия», депутата Рязанской областной думы Елены Синицы, регион с первых дней проведения СВО собирает грузы для отправки на территорию Донбасса и новых территорий.

«С первых дней единороссы оказывают помощь беженцам и гражданам, находящимся в ПВР. Основной пункт сбора гуманитарной помощи открыт на базе региональной общественной приемной „Единой России“, где продолжает работать единый центр оказания помощи военнослужащим и их семьям. Жители региона передают в центр теплые вещи, медикаменты, продукты длительного хранения, другие вещи и товары первой необходимости. Не остаются в стороне и юные рязанцы, которые рисуют открытки и письма со словами поддержки для отправки участникам спецоперации. Наши медики-добровольцы одни из первых отправились в больницы и фронтовые госпитали ЛДНР для оказания помощи больным и раненым. Наши строители, специалисты, молодогвардейцы помогают наладить полноценную мирную жизнь на новых территориях».

С начала СВО «Единая Россия» оказывает помощь фронту. Только в октябре партия собрала более 1,2 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой.

На Донбассе и новых территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». Курируют их работу депутаты Госдумы. Также партия координирует работу врачей-волонтеров. Группы медиков разных специальностей регулярно прибывают в больницы Донбасса и оказывают помощь мирному населению и раненым военным. В общей сложности с начала СВО в рамках гуманитарной миссии «Единой России» около тысячи врачей-добровольцев из регионов России приехали на помощь коллегам в ЛДНР.

Помимо этого, «Единая Россия» и общественное движение #МЫВМЕСТЕ объединились для оказания поддержки семьям мобилизованных. Помощь оказывается в формате «одного окна» — поступающие в единые штабы заявки от семей распределяются между волонтерами и исполняются. За время работы в объединенные штабы помощи в регионах обратились более шести тысяч заявителей — родственников мобилизованных граждан. В основном близкие участников СВО обращаются по вопросам начисления положенных выплат, дополнительного обеспечения экипировкой, за консультациями по ведению бизнеса, если призванный гражданин был собственником предприятия, а также за бытовой помощью.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» оказывают адресную поддержку военнослужащим, проходящим лечение в российских госпиталях. Это направление партия реализует вместе с Минобороны и фондом помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем». С момента частичной мобилизации 84 волонтера МГЕР ушли на фронт по призыву или добровольцами. Около 250 депутатов «Единой России» различного уровня, в том числе Госдумы, сегодня находятся в зоне СВО.