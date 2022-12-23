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Утверждены новые цены на проездные в Рязани на 2023 год
Депутат Елена Волкова рассказала об увеличении с 1 января 2023 года стоимости месячных льготных проездных билетов на 5,5% из-за уровня инфляции.

В четверг, 22 декабря, депутаты рязанской гордумы поддержали увеличение стоимость льготного проезда с 1 января 2023 года.

Депутат гордумы Елена Волкова рассказала об увеличении с 1 января 2023 года стоимости месячных льготных проездных билетов на 5,5% из-за уровня инфляции. Так, для студентов очной формы обучения карты подорожают с 707 до 746 рублей, для студентов из малообеспеченных семей — с 318 до 335 рублей, для школьников — с 400 до 422 рублей, для малообеспеченных учеников — со 167 до 176 рублей, «Льготная» карта — с 405 до 427 рублей.

Депутат гордумы Эвелина Волкова выступила против увеличения. Она обосновала это тем, что вместо социальной поддержки льготных категорий, им, наоборот, поднимают стоимость месячного проездного билета.

«Льготные категории граждан в условиях экономического кризиса и так оказались в сложном финансовом положении. А теперь еще решили в их карманах найти средства на латании застарелых дыр в работе общественного транспорта», — отметила Волкова.

Волкову поддержал ее однопартиец Алексей Захаров. В результате, за увеличение льготного проездного проголосовало 27 депутатов, а против — 7.

Ранее глава регионального минтранса заявил, что стоимость льготного проездного повысится на 22 рубля.