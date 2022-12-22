Замминистра ТЭК и ЖКХ Рязанской области покинул пост после прокурорской проверки

Также прокуратура выяснила, что «Рязанская энергетическая комиссия» не контролирует выполнение производственных и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

Замминистра ТЭК и ЖКХ Рязанской области покинул пост после прокурорской проверки. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщается, что прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ на обоснованность установления тарифов на услуги. Установлено, что средний износ объектов инженерной инфраструктуры составил около 68%: тепловых сетей — 58%, а электрических — 65%. При этом износ водоснабжения составил 80%, что влияет на количество утечек, неучтенный расход воды, а также качество подаваемой питьевой воды населению.

В связи с этим в отношении и.о. министра ТЭК и ЖКХ внесли представление, а замминистра освободили от должности.

Также прокуратура выяснила, что «Рязанская энергетическая комиссия» не контролирует выполнение производственных и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. А это грозит увеличением аварийных ситуаций и снижением качества оказываемых услуг населению.

Кроме того, в работе «РЭК» выявили недочеты при ведении единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий выразившиеся в нарушении сроков размещения информации и ошибок при заполнении реестра. Также компания неоднократно срывала сроки размещения в интернете сведений о планируемых заседаниях и протоколов о принятом решении об установлении тарифов.

По всем выявленным нарушениям прокуратурой области руководителю ГУ «РЭК» области внесено представление, которое находится на рассмотрении.