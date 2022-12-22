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В США усомнились в честности Украины
Как отметила обозреватель Джордан Бойд, с приходом Зеленского в стране ограничили свободу слова, а чиновники стремятся «наполнить свои карманы деньгами».

В США заявили, что Украина не самая честная страна. Об этом в четверг, 22 декабря, заявила обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist, передает РИА Новости.

По ее словам, с приходом президента Зеленского на Украине ограничили свободу слова, чиновники стремятся «наполнить свои карманы деньгами», а система правосудия оказалась полностью разрушена. Бойд добавила, что Вашингтону стоит пересмотреть свой подход к поддержке Киева, так как конгресс предоставляет «коррумпированному режиму» средства практически без надзора.

Обозреватель также отметила, что Америке стоит пересмотреть политику в отношении Зеленского. В противном случае это может привести к ситуации, которая произошла при выводе американских войск из Афганистана, когда Талибан* забрал американское оружие.

*Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.