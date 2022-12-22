В Скопинском районе обнаружили труп пенсионера

В Скопинском районе обнаружили труп пенсионера. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Скопинского следкома Михаила Евтюхина.

Труп 78-летнего мужчины нашли возле собственного дома в селе Чулково днем 21 декабря. На теле признаков насильственной смерти не обнаружено.

По факту гибели мужчины следователи организовали доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.