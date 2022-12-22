Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
Птн, 23
Сбт, 24
ЦБ USD 70.53 1.53 22/12
ЦБ EUR 75.09 1.75 22/12
Нал. USD 73.05 / 75.4 22/12 15:30
Нал. EUR 77.01 / 79.95 22/12 15:30
Новости
Мобилизация
Публикации
Академия тенниса имени Озерова подвела итоги 2022 года
5 часов назад
338
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
5 556
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
20 374
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
11 216
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области задержали двух человек, объявленных в федеральный розыск
Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.

В Рязанской области задержали двух человек, которые скрывались от полиции и органов исполнения наказания и объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция нашла 42-летнего рязанца, скрывавшегося от органов исполнения наказания. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Его признали виновным, он пытался скрыться, был объявлен в федеральный розыск и его задержали.

Также полицейские задержали 26-летнюю жительницу Московской области, которая скрывалась от сотрудников полиции и была объявлена в федеральный розыск.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»).

Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.