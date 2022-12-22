В Рязанской области задержали двух человек, объявленных в федеральный розыск

Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.

В Рязанской области задержали двух человек, которые скрывались от полиции и органов исполнения наказания и объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция нашла 42-летнего рязанца, скрывавшегося от органов исполнения наказания. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Его признали виновным, он пытался скрыться, был объявлен в федеральный розыск и его задержали.

Также полицейские задержали 26-летнюю жительницу Московской области, которая скрывалась от сотрудников полиции и была объявлена в федеральный розыск.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»).

Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.