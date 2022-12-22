В Рязанской области в рамках нацпроекта и по поручению Малкова отремонтировали более 197 км автодорог

Об этом сообщило областное правительство.

В Рязанской области отремонтировали более 197 км автодорог. Об этом сообщило областное правительство.

Дороги отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и по поручению губернатора Павла Малкова.

Так, в Рязанской области в нормативное состояние привели 14 участков трасс регионального и межмуниципального значения. Большой объем средств вложили в капитальный ремонт дорог в шести районах: в Спасском районе обновили два участка трассы протяженностью 16 км, в Михайловском — 14,2 км, в Рязанском — 12,8 км, в Шацком — 10,3 км, в Сараевском — 6 км, в Ухоловском — 4,1 км.

Также завершилась реконструкция региональной дороги в Рязанском районе, ведущей от трассы Р-132 «Золотое кольцо» до деревни Мельгуново — почти 9 км, и в Рыбновском районе участок автодороги от трассы М-5 «Урал» до села Пальные — 21 км.

Кроме того, в регионе отремонтировали восемь мостов в Сапожковском, Рязанском, Ряжском, Старожиловском, Касимовском, Кораблинском и Пронском районах.

В Рязани отремонтировали более 12 км автодорог на 10 объектах. В частности, работы велись на улице Кремлевский Вал и Соборная площадь, и на участках, ведущих к детским образовательным учреждениям и спортивным комплексам.

Также большое внимание уделили безопасности дорожного движения. Например, в 30 населенных пунктах построили свыше 51 км линий искусственного электроосвещения, установили более 20 тысяч пог.м. барьерного ограждения, оборудовано элементами повышения безопасности дорожного движения 30 пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений.

Также построили 5 светофоров с системой адаптивного управления. Благодаря им увеличилась пропускная способность на перекрестках и повысился уровень комфорта передвижения для всех пользователей транспорта. И построили автоматический пункт весогабаритного контроля.