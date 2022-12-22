В Рязани открылся центр «Территория подростков»

Губернатор отметил, что подобные центры будут созданы в районах области.

В Рязани открылся центр «Территория подростков». Об этом сообщил сайт Кремля.

На открытии присутствовал губернатор Рязанской области Павел Малков. Губернатор отметил, что подобные центры будут созданы в районах области. Он пояснил, что для подростков важно чувствовать внимание, защиту и поддержку.

Особенностями центра в Рязани назвали профориентацию и социализацию детей. Отмечается, что в центре можно посетить различные мастер-классы: по фотографии, анимации, ораторскому мастерству, декоративно-прикладному искусству. Кроме того, у подростков есть возможность получить консультацию психолога, пообщаться за чаем, послушать музыку, поиграть в настольные игры.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова дала старт работе пространств по видеосвязи, находясь в новом центре в Рязани. Также гостем стал первый секретарь, глава отдела по политическим вопросам посольства ОАЭ в Р. Ф. Мохамед Альмансури.

Помимо Рязани, новые подростковые пространства открылись в Новочебоксарске (Чувашия), Сыктывкаре (Коми), Кызыле (Тыва), поселке Барсово Сургутского района (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), Чусовом (Пермский край), Новосибирске, Семенове (Нижегородская область), Челябинске, Ульяновске, Тамбове, Туле и Саратове.

По мнению детского омбудсмена, подобные современные пространства должны быть привлекательны для детей и подростков прежде всего своими программами и активностями, а также наставниками.