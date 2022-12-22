В Рязани назначили нового руководителя агентства развития бизнеса

Его представила зампред регионального правительства Юлия Швакова

Зампред регионального правительства Юлия Швакова представила нового руководителя агентства развития бизнеса — Александра Уланова. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

"Перед Александром Юрьевичем ставлю задачи повышения эффективности агентства развития бизнеса, а также перенастройки системы управления организацией. Благодарю прежнего директора АРБ Устина Богачева за работу!" - отметила Швакова.