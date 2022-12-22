В Рязани назначили нового руководителя агентства развития бизнеса

Зампред регионального правительства Юлия Швакова представила нового руководителя агентства развития бизнеса — Александра Уланова. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».
"Перед Александром Юрьевичем ставлю задачи повышения эффективности агентства развития бизнеса, а также перенастройки системы управления организацией. Благодарю прежнего директора АРБ Устина Богачева за работу!" - отметила Швакова.
Александр Уланов окончил МГУ имени М. В. Ломоносова, там же — аспирантуру. С 2013 по 2014 годы работал в Росимуществе, позже — в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, где прошел ступени от ведущего специалиста, консультанта, политика до начальника управления промышленной политики. Участвовал в разработке стратегии развития промышленности столицы, разработке антикризисных мер поддержки бизнеса через фонды развития промышленности, проекте подготовки инженерных кадров для промышленности.