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В Рязани назначили нового руководителя агентства развития бизнеса
Его представила зампред регионального правительства Юлия Швакова

Зампред регионального правительства Юлия Швакова представила нового руководителя агентства развития бизнеса — Александра Уланова. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

"Перед Александром Юрьевичем ставлю задачи повышения эффективности агентства развития бизнеса, а также перенастройки системы управления организацией. Благодарю прежнего директора АРБ Устина Богачева за работу!" - отметила Швакова.

Александр Уланов окончил МГУ имени М. В. Ломоносова, там же — аспирантуру. С 2013 по 2014 годы работал в Росимуществе, позже — в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, где прошел ступени от ведущего специалиста, консультанта, политика до начальника управления промышленной политики. Участвовал в разработке стратегии развития промышленности столицы, разработке антикризисных мер поддержки бизнеса через фонды развития промышленности, проекте подготовки инженерных кадров для промышленности.