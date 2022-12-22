В Рязани двое детей пострадали при катании с горок

Об этом на личной странице во «Вконтакте» написала детский омбудсмен Анжелика Евдокимова.

В Рязани двое детей пострадали при катании с горок. Об этом в четверг, 22 декабря, на личной странице во «Вконтакте» написала детский омбудсмен Анжелика Евдокимова.

«Буквально в эти выходные в травмпункт города были доставлены двое малолетних детей, получившие травмы при катании с горок», — написала она.

В связи с этим она обратилась к родителям малолетних детей обратить внимание на правила безопасного зимнего отдыха: одевать ребенка по погоде, присматривать за детьми при катании с горок, учить детей кататься на коньках в специально оборудованных ледовых площадка и не позволять им прыгать в сугроб.