В России предложили ужесточить законы о доступе детей в интернет

Рекомендации по ужесточнению получила Госдума.

Госдума получила рекомендации об ужесточении законов о доступе детей в интернет. Их разработали специалисты Государственного университета управления (ГУУ), пишут « Известия ».

Эксперты после исследования предложили разработать и принять закон о соцсетях. Регистрацию в них, согласно мнению авторов, нужно проводить по паспорту с указанием настоящего имени и предоставлением документа.

В таком случае детей, которым меньше 14 лет, регистрировать смогут только родители или законные представители.

Также специалисты предложили создать суды по киберпреступлениям, в компетенцию которых будут входить дела, связанные с нарушением законодательства в сфере информационных технологий и сети. Кроме того, нововведением может стать создание во всех субъектах центров информационной безопасности.

За факты кибербуллинга предложили ввести административную и уголовную ответственность и штрафовать нарушителей или привлекать к обязательным исправительным работам. Кроме того, предлагается ввести в России и новый институт — судебный запрет, чтобы ограничить взаимодействие агрессора с жертвой буллинга.

Помимо этого, авторы отчета считают, что необходимо обучать родителей и педагогов правилам безопасности в интернете и вводить такие уроки в школах и колледжах.

Отмечается, что депутаты Госдумы планируют обсудить возможное ужесточение условий пользования детьми интернетом и актуализировать законодательство по защите несовершеннолетних в сети в начале 2023 года.