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В Пермском крае в ДТП погиб 23-летний мобилизованный

В Пермском крае в ДТП погиб 23-летний мобилизованный. Об этом в среду, 21 декабря, сообщил портал 59.RU.

Авария случилась 17 декабря примерно в 15.20 на автодороге «Кукуштан-Чайковский». Там Mitsubishi Lancer под управлением 23-летнего водителя выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой Volvo. Водитель первого автомобиля погиб на месте.

Погибшим оказался житель Пермского края. Его призвали в рамках частичной мобилизации и в последние месяцы он находился в учебной части на территории соседнего региона.

«Военная прокуратура проводит проверку. Я могу только сказать, что он погиб во внеслужебное время и вне территории учебной части. Военная прокуратура сделает свои выводы», — сообщил куратор регионального центра помощи семьям участников спецоперации.

Сообщается, что мобилизованный взял два дня отпуска, чтобы повидаться с мамой перед отправкой в зону СВО.