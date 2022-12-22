В Новотроицке беременная женщина упала с третьего этажа в попытке сбежать от бившего ее молодого человека

Девушка потеряла плод, упав с третьего этажа.

В Новотроицке беременная женщина упала с третьего этажа в попытке сбежать от бившего ее молодого человека. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент случился в начале мая. 20-летняя девушка находилась на восьмом месяце беременности. Она поссорилась со своим 22-летним молодым человеком. Тогда он заблокировал дверь квартиры и начал ее бить руками и ногами по животу. Пострадавшая пыталась перелезть к соседям через балкон, но сорвалась и упала с третьего этажа.

Девушка сломала плечо и ребро. Также от полученных травм погиб нерожденный ребенок.

Молодого человека задержали 8 мая. В отношении него завели несколько уголовных дел. В настоящее время он содержится в СИЗО-2 в городе Орске в ожидании суда.