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В Новосибирске дети погибли при пожаре, пока няня ходила в салон красоты

В Новосибирске двое детей погибли при пожаре, пока няня отлучилась в салон красоты. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщила «КП — Новосибирск».

24-летняя девушка с двумя детьми — годовалой дочерью и ее братом — переехала из Тогучина в Новосибирск год назад. Всего у нее их было трое — старшая шестилетняя девочка живет с отцом. Жилье она снимала, а в родном городе сдавала в аренду дом, купленный на материнский капитал.

Трагедия случилась во вторник, 20 декабря, в Первомайском районе Новосибирска около трех часов дня. Мама ушла на работу и попросила посидеть с детьми свою подругу.

«Это была моя подруга, она сидела с ними, как няня, и она убила моих детей. Как мне сейчас уже известно, она уехала на ресницы, оставив малышей без присмотра», — рассказала изданию девушка.

Сотрудники МЧС внутри квартиры обнаружили двух детей без сознания. Они пытались откачать детей, а потом передали медикам. Однако врачам не удалось их реанимировать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетних».

Фото: скриншот из видео «АСТ-54"/соцсети