В начале следующей недели Путин подпишет указ об ответе на потолок цен на нефть

Санкции западных стран цен на российскую нефть вступили в силу 5 декабря.

В начале следующей недели президент Владимир Путин планирует подписать указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть. Об этом он сказал журналиста в четверг, 22 декабря, на пресс-подходе после заседания Госсовета.

«Вы знаете, указ, я думаю, что я подпишу где-нибудь в понедельник-вторник. Это предупредительные меры», — сказал Путин.

Напомним, санкции западных стран цен на российскую нефть вступили в силу 5 декабря.