Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
Птн, 23
Сбт, 24
ЦБ USD 72.13 1.6 23/12
ЦБ EUR 76.64 1.55 23/12
Нал. USD 71.1 / 74 22/12 17:50
Нал. EUR 75.55 / 78.2 22/12 17:50
Новости
Мобилизация
Публикации
Академия тенниса имени Озерова подвела итоги 2022 года
10 часов назад
533
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
5 708
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
20 546
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
11 364
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В начале следующей недели Путин подпишет указ об ответе на потолок цен на нефть
Санкции западных стран цен на российскую нефть вступили в силу 5 декабря.

В начале следующей недели президент Владимир Путин планирует подписать указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть. Об этом он сказал журналиста в четверг, 22 декабря, на пресс-подходе после заседания Госсовета.

«Вы знаете, указ, я думаю, что я подпишу где-нибудь в понедельник-вторник. Это предупредительные меры», — сказал Путин.

Напомним, санкции западных стран цен на российскую нефть вступили в силу 5 декабря.