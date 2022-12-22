В Касимове задержали мужчину, обокравшего склад предприятия

В Касимове мужчина украл со склада, а предприятия по их производству подарочный набор шампуров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Руководитель предприятия сообщил, что со склада пропали девять комплектов шампуров, которые дорого стоят.

Совместно с представителем оперативники осмотрели склад и не нашли следов взлома стен и двери. Выяснилось, что территорию круглосуточно охраняют сторожи и они передают ключи от склада между сменами мастеров, но сами замки они не должны трогать. Полицейские предположили, что кражу совершил работник предприятия.

Выяснилось, что 70-летнего сторожа несколько раз видели рядом со складом в «те моменты, когда в этом не было необходимости».

Полиция проверила информацию и установила, что мужчина причастен к краже, его задержали. Также оперативники нашли место, где были спрятаны наборы шампуров и изъяли похищенное.

По предварительной информации, 70-летний касимовец устроился недавно на работу на предприятие по производству подарочных наборов шампуров. У него оказались ключи от склада готовой продукции и он решил воспользоваться ими. Мужчина открыл склад и забрал оттуда несколько наборов шампуров. В очередное дежурство он повторил это действие. Украденное он спрятал и позже хотел продать, но не успел.