В Госдуме предложили ввести амнистию на штрафы за разметку в период аномальных снегопадов

По словам автора инициативы депутата Василия Власова, во многих регионах на протяжении нескольких недель непрерывно идут снегопады, которые продолжатся и в предстоящие недели. Из-за этого у автомобилистов возникают проблемы с соблюдением правил парковки и требованиями дорожной разметки.

В Госдуме предложили освободить автомобилистов от штрафов в период аномальных погодных условий. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил депутат Василий Власов, передало RT.

Он заявил, что во многих регионах на протяжении нескольких недель непрерывно идут снегопады, которые продолжатся и в предстоящие недели. Из-за этого у автомобилистов возникают проблемы с соблюдением правил парковки и требованиями дорожной разметки.

В связи с этим он предложил оценить целесообразность объявления «зимней амнистии», чтобы освободить автомобилистов от штрафов за подобные нарушения.

Соответствующее письмо он направил на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова.