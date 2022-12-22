Шойгу вновь посетил зону СВО

Он проинспектировал подразделения В. С. России, заслушал доклады командиров и проверил условия разрешения личного состава.

Глава Минобороны Сергей Шойгу снова посетил зону специальной военной операции. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил «Лайф» со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Сообщается, что глава ведомства проинспектировал подразделения В. С. России , заслушал доклады командиров и проверил условия разрешения личного состава.

«Сергей Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей. В ходе заслушивания командиров подразделений Сергей Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации», — говорится в сообщении Минобороны.