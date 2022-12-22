Рязанец предложил Путину ввести повышенные стипендии студентам, занимающимся общественной деятельностью

Рязанец предложил Путину внедрить в вузах повышенную стипендию не только тем студентам

Руководитель рязанского волонтерского центра Юрий Пинигин выступил на заседании Госсовета с президентом Владимиром Путиным. Заседание прошло в четверг, 22 декабря.

Рязанец отметил, что центр занимается различными видами социальной работы.

На заседании Госсовета Пинигин предложил ввести больше социальной практики для студентов и сделать обучение служением частью профессиональной подготовки студентов.

Кроме того, рязанец отметил, что многие студенты занимаются активной соцработой. Он предложил Путину внедрить в вузах повышенную стипендию не только тем студентам, которые занимаются научной деятельностью, а также тем, кто хорошо учится, но не ведет научную деятельность и реализует себя в общественно-полезном направлении.