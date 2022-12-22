Путин заявил, что у Киева скоро не останется военных запасов

По его словам, Россия тратит большое число военных запасов в день, но назвал разницу с украинским ВПК «огромной».

Президент Владимир Путин заявил, что у Киева скоро не останется военных запасов. Об этом он сказал журналистам на пресс-подходе после заседания Госсовета в четверг, 22 декабря. По его словам, Россия тратит большое число военных запасов в день, но назвал разницу с украинским ВПК «огромной».

"Разница между нами, скажем, и теми, кто нам противостоит, заключается в том, что, скажем украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы скоро не останется", — сказал Путин.

Также он отметил, что у России база военных запасов «только растет» и заявил, что ее будут наращивать не в ущерб другим отраслям экономики.

Президент объяснил, что Россия в последние десятилетия развивала оборонную промышленность, военную науку и технологии «в отличие от Украины».