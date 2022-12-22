Путин: Россия стремится закончить конфликт на Украине

Президент отметил, что интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям.

В четверг, 22 декабря, на пресс-подходе после заседания Госсовета Владимир Путин заявил, что Россия стремится закончить конфликт на Украине.

«Наша цель закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться», — сказал он.

Президент отметил, что интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям.

«Мы не собираемся устраивать каких-то провокаций», — добавил глава государства.

Целью России он назвал защиту людей на Украине. Путин также отметил, что Россия не отказывалась от переговоров, их «запретило себе» руководство Украины.

«Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, чем быстрее это станет ясно Киеву, тем лучше», — сказал президент.