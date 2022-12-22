Путин: послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года

Послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, нужно время и дополнительный анализ ситуации и планов.

«Мы это сделаем в начале года, безусловно, но сам смысл послания как раз заключается в том, что я сказал только что. Так или иначе это было отражено в моих выступлениях, в которых невозможно было не говорить об этом. Потому, если по-честному, и мне, и администрации было сложновато, не повторяясь, еще раз запихнуть это в формальное послание», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что и без Федерального собрания произносил ключевые вещи.

«А для того, чтобы все это выглядело основательно, фундаментально, нужно какое-то время и дополнительный анализ того, что происходит, и того, о чем мы говорим и планируем на ближайшее время. Мы сделаем это сразу, не буду конкретные даты называть, но в новом году мы это, безусловно, сделаем «, — заявил президент.