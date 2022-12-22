Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
Птн, 23
Сбт, 24
ЦБ USD 72.13 1.6 23/12
ЦБ EUR 76.64 1.55 23/12
Нал. USD 71.1 / 74 22/12 17:50
Нал. EUR 75.55 / 78.2 22/12 17:50
Новости
Мобилизация
Публикации
Академия тенниса имени Озерова подвела итоги 2022 года
10 часов назад
533
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
5 708
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
20 546
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
11 364
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Путин: послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года

Послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, нужно время и дополнительный анализ ситуации и планов.

«Мы это сделаем в начале года, безусловно, но сам смысл послания как раз заключается в том, что я сказал только что. Так или иначе это было отражено в моих выступлениях, в которых невозможно было не говорить об этом. Потому, если по-честному, и мне, и администрации было сложновато, не повторяясь, еще раз запихнуть это в формальное послание», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что и без Федерального собрания произносил ключевые вещи.

«А для того, чтобы все это выглядело основательно, фундаментально, нужно какое-то время и дополнительный анализ того, что происходит, и того, о чем мы говорим и планируем на ближайшее время. Мы сделаем это сразу, не буду конкретные даты называть, но в новом году мы это, безусловно, сделаем «, — заявил президент.