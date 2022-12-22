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После выступления Зеленского в Вашингтоне помощь в 45 млрд долларов Киеву отложили
Ранее предполагалось, что сенат проголосует за помощь Украине в рамках общего пакета расходов на 1,7 триллиона долларов.

В сенате США голосованием отложили выделению Киева пакета помощи в 45 миллиардов долларов после выступления Владимира Зеленского. Об этом сообщил Bloomberg.

Агентство отметило, что ранее предполагалось, что поздно вечером сенат проголосует за помощь Украине в рамках общего пакета расходов на 1,7 триллиона долларов.

Планы отложили после того, как демократы отклонили предложение сенатора-республиканца Майка Ли о поправке, которая требует дополнительного финансирования для соблюдения коронавирусных ограничений при пересечении южной границы США. Отмечается, что закон о временном финансировании перенесет решения о распределении расходов на следующий год, что дает республиканской партии шанс уменьшить расходы и, вероятно, сократить помощь Украине.