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Политолог оценил работу Малкова на посту губернатора Рязанской области
Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Директор Центра Развития Региональной Политики Илья Гращенков оценил работу Павла Малкова на посту губернатора Рязанской области. Об этом в четверг, 22 декабря, он написал в своем Telegram-канале.

Гращенков перечислил трудности, с которыми Малкову пришлось столкнуться в разгар предвыборной кампании: падение военного самолета в Московском районе, лесные пожары под Рязанью и другие. Также он напомнил, что некоторые эксперты скептически отнеслись к назначению высокопоставленного федерального чиновника на пост губернатора в мае.

Однако, как считает Гращенков, что после выборов губернатору удалось сосредоточиться и достойно решить ряд ситуаций. Например, регион не был замечен в «токсичных историях» с мобилизацией, а связанные с ней проблемы быстро решались.

«По динамике собственных бюджетных доходов достигнут впечатляющий по нынешним временам рост. Вскрытые схемы с закупками лекарств, капремонтом домов и неэффективным управлением с одной стороны периодически оборачиваются информационными атаками, но с другой, позволяют говорить о больших внутренних резервах, которые раньше просто растаскивались. Интересно, что планы по обновлению общественного транспорта, масштабному благоустройству и привлечению федеральных инвестиций, озвучили уже в поствыборный период, что свидетельствует, как минимум, об уверенности Малкова в том, что это уже не предвыборные обещания», — отметила Гращенков.

При этом политолог уверен, что показательным для Малкова станет следующий год.

«Но определенно можно констатировать две тенденции: из врио Малков стал полноценным губернатором, он набирает политический вес и демонстрирует кейс успешной работы в сложных условиях», — заключил политолог.