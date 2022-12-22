На рязанском телевидении рассказали о помощи «Зеленого сада» в газификации поселка Шпалозавода

Напомним, что 10 ноября управляющий директор компании «Зеленый сад» Андрей Оришкевич на встрече с жителями пообещал до конца года помочь трем семьям провести газ в дом. Застройщик в рамках реализации градостроительной концепции на месте бывшего шпалозавода планирует комплексное обновление инженерных коммуникаций, в том числе в соседнем с промзоной поселке. «Зеленый сад» уже помог с уличным освещением — смонтировал опоры освещения, установил светильники, а сейчас совместно с Горгазом выполняет обещанные работы по газификации домов.

Корреспонденты телекомпаний ТКР и «Город» встретились с местными жителями.

Напомним, что 10 ноября управляющий директор компании «Зеленый сад» Андрей Оришкевич на встрече с жителями пообещал до конца года помочь трем семьям провести газ в дом. Застройщик в рамках реализации градостроительной концепции на месте бывшего шпалозавода планирует комплексное обновление инженерных коммуникаций, в том числе в соседнем с промзоной поселке. «Зеленый сад» уже помог с уличным освещением — смонтировал опоры освещения, установил светильники, а сейчас совместно с Горгазом выполняет обещанные работы по газификации домов.

Как рассказали телевидению местные жители, газ в поселке люди ждали давно, пользовались баллонами. Директор управляющий компании «Зеленый сад — Мой дом» Андрей Казаков, который курирует проект газификации, отметил, что это это только начало масштабных работ. Главная цель — провести тепло в каждый дом.

«Пользуясь своими возможностями, мы оказываем финансовую помощь в организации внутриквартирного газоснабжения, проектно-изыскательских работ. Мы хотим, чтобы у людей была достойная жизнь», — подчеркнул Андрей Владимирович.