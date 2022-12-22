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Михайловца осудили на пять лет за избиение сожительницы в канун Нового года
Инцидент случился в вечернее время 31 декабря 2021 года.

В Михайлове осудили мужчину за избиение сожительницы. Об этом в среду, 21 декабря, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент случился вечером 31 декабря 2021 года. Мужчина со своей сожительницей находились дома и распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой михайловец начал бить кулаками и ногами женщину. В результате он причинил ей телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда, причиненного здоровью человека.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили пять лет лишения свободы в исправительном колонии общего режима.

В апелляционной жалобе осужденный просил смягчить наказание, однако суд оставил приговор без изменений.