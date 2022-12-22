Депутаты рязанской гордумы вызвали Фурфурака на доклад, а он покинул зал заседания

Перед тем как покинуть зал, чиновник что-то сказал собравшимся, однако в эфир фраза не попала.

В четверг, 22 декабря, после окончания основной повестки на заседании гордумы озвучили информацию о благоустройстве общественных пространств в 2023 году. Когда депутаты вызвали начальника УБГ Юрия Фурфурака на доклад, он покинул зал. Перед тем как покинуть зал, чиновник что-то сказал собравшимся, однако в эфир фраза не попала."Куда…Так, ну что, коллеги, сейчас вернется, надеюсь", — прокомментировала спикер гордумы Татьяна Панфилова. Образовавшуюся паузу она решила заполнить поздравлением с Новым годом. После торжественной речи Фурфурак вернулся на свое место и начал доклад вместе с презентацией.