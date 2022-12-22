Депутаты поддержали строительство нового микрорайона с небоскребами в Рязани

Депутаты поддержали строительство нового микрорайона с небоскребами в Рязани. В четверг, 22 декабря, на заседании гордумы рассмотрели изменения в генплан и ПЗЗ города в районе дома № 29 на улице Черновицкой.

Депутаты поддержали перевод участков из зоны промышленных предприятий на зону застройки многоэтажными домами.

Депутат Алексей Захаров выразил опасение, что вместо социальных объектов (школ и детсадов) в микрорайоне может появиться торговый центр или другой объект, также его беспокоила судьба владельцев гаражей, которые находятся на участке будущего микрорайона. Депутат Роман Худяков заявил, что гаражный кооператив не будет касаться застройки.

Напомним, в новом микрорайоне в Рязани на улице Черновицкой появятся 33-этажные небоскребы.