Байден на встрече с Зеленским заявил об открытости украинского лидера к диалогу о «справедливом мире»
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Джо Байденом. Об этом в среду, 21 декабря,
Президенты Украины и США провели совместную пресс-конференцию. В ходе нее Байден заявил об открытости украинского лидера к диалогу о «справедливом мире».«Президент Зеленский, вы дали четко понять, что открыты к достижению… позвольте мне перефразировать. Вы открыты к достижению мира, справедливого мира», — сказал Байден.
В ответ на это высказывание Зеленский кивнул.