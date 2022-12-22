Байден на встрече с Зеленским заявил об открытости украинского лидера к диалогу о «справедливом мире»

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Джо Байденом. Об этом в среду, 21 декабря, сообщило РБК со ссылкой на Bloomberg.

Президенты Украины и США провели совместную пресс-конференцию. В ходе нее Байден заявил об открытости украинского лидера к диалогу о «справедливом мире».

«Президент Зеленский, вы дали четко понять, что открыты к достижению… позвольте мне перефразировать. Вы открыты к достижению мира, справедливого мира», — сказал Байден.

В ответ на это высказывание Зеленский кивнул.