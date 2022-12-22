А что в кино? «Чук и Гек. Большое путешествие», «Новая игрушка» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская мелодрама «Бывшие. Happy end» рассказывает историю Яны и Ильи, которые познакомились в реабилитационном центре. По правилам, им нужно держаться подальше друг от друга, если они хотят оставаться трезвыми. Но чувства, вспыхнувшие между ними, не дают им этого сделать. История, которую молодые люди проживут в фильме, позволит им наконец-то выбраться из замкнутого круга, даст шанс на выздоровление и подарит надежду на хеппи-энд.

Новая версия легендарной французской комедии «Игрушка». 11-летний Александр, сын влиятельного отца, из всех игрушек торгового центра выбирает задремавшего ночного сторожа Сами. Тот соглашается провести Несколько дней в доме у мальчика, боясь увольнения. И если поначалу Александр кажется ему холодным и избалованным, то позже он замечает, что мальчик просто очень одинок и нуждается в близком человеке рядом.

Российский фантастический фильм «Мира» о семье и космосе. Слоган картины — «Для семьи космос не расстояние». По сюжету фильма на Землю обрушивается метеоритных дождь и главная героиня Лера вместе с отцом, работающим на орбитальной станции, должна найти близких и спасти город от новой катастрофы.

Семейный новогодний фильм «Чук и Гек. Больше приключение» рассказывает историю московской семьи, где живут два дружных, но озорных брата Чук и Гек. Решив во что бы то ни стало встретить наступающий Новый год вместе с папой, который работает далеко на Севере, они отправляются в захватывающее путешествие к таинственным Синим горам.

Главный герой триллера «Последний рейс» — водитель грузовика Салли. Она вынуждена заниматься контрабандой запрещенных грузов, чтобы спасти своего брата от смертельно опасной тюремной банды. Оперативники ФБР идут по ее следу, когда в последней посылке Салли обнаруживает девочку-подростка.

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