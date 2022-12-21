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В Ряжском районе остановили пьяного водителя
У него обнаружили 1,621 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Ряжском районе сотрудники ДПС остановили нетрезвого водителя

В селе Журавинка Ряжского района, сотрудники экипажа ДПС ГИБДД с целью проверки водителя подали сигнал об остановке автомобилю «ЛАДА-2114». При общении с водителем, полицейские обнаружили, что у мужчины имеются характерные признаки алкогольного опьянения, а именно: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка.

Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 1,621 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством и составили на нарушителя административный протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, согласно которому за данное правонарушение предусмотрена санкция в качестве наложения административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения, либо повторный отказ от освидетельствования на данное состояние, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа за это нарушение составляет 200-300 тысяч рублей, также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права управления — сроком 3 года.