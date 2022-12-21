В Рязанской области выделили деньги на покупку еще 15 квартир для детей-сирот

В среду, 21 декабря, мэр Елена Сорокина вместе с уполномоченным по правам ребенка Анжеликой Евдокимовой осмотрели несколько помещений.

В 2022 году дополнительно к 130 квартирам региональное правительство выделила деньги на покупку еще 15 квартир для детей-сирот. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

В среду, 21 декабря, глава администрации вместе с уполномоченным по правам ребенка Анжеликой Евдокимовой осмотрели несколько помещений. Сорокина уточнила, что в соответствии с контрактом все квартиры отремонтированы и расположены в микрорайонах с развитой инфраструктурой.

Квартира на улице Станкозаводской находится в доме 1994 года постройки. В ней установлены новые окна, двери, плита, на полу уложен ламинат, потолки натяжные.

На улице Интернациональной квартира расположена в кирпичном девятиэтажном доме, где в прошлом году сделали капитальный ремонт крыши. В квартире сделан современный ремонт.

«Признательны всем добросовестным поставщикам, кто ответственно относится к нашим требованиям. Поэтому квартиры, предназначенные для молодых рязанцев, действительно комфортные и дают хорошую возможность для начала самостоятельной взрослой жизни», — написала мэр.