Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
-6°
Чтв, 22
Птн, 23
ЦБ USD 70.53 1.53 22/12
ЦБ EUR 75.09 1.75 22/12
Нал. USD 71.55 / 74.1 21/12 16:07
Нал. EUR 75.25 / 78.45 21/12 16:07
Новости
Мобилизация
Публикации
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
5 174
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
19 969
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
10 841
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
16 575
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области выделили деньги на покупку еще 15 квартир для детей-сирот
В среду, 21 декабря, мэр Елена Сорокина вместе с уполномоченным по правам ребенка Анжеликой Евдокимовой осмотрели несколько помещений.

В 2022 году дополнительно к 130 квартирам региональное правительство выделила деньги на покупку еще 15 квартир для детей-сирот. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

В среду, 21 декабря, глава администрации вместе с уполномоченным по правам ребенка Анжеликой Евдокимовой осмотрели несколько помещений. Сорокина уточнила, что в соответствии с контрактом все квартиры отремонтированы и расположены в микрорайонах с развитой инфраструктурой.

Квартира на улице Станкозаводской находится в доме 1994 года постройки. В ней установлены новые окна, двери, плита, на полу уложен ламинат, потолки натяжные.

На улице Интернациональной квартира расположена в кирпичном девятиэтажном доме, где в прошлом году сделали капитальный ремонт крыши. В квартире сделан современный ремонт.

«Признательны всем добросовестным поставщикам, кто ответственно относится к нашим требованиям. Поэтому квартиры, предназначенные для молодых рязанцев, действительно комфортные и дают хорошую возможность для начала самостоятельной взрослой жизни», — написала мэр.