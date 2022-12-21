В Рязани женщина ударила ребенка по голове

Случай произошел на улице на глазах у очевидцев.

В Рязани на улице женщина ударила ребенка по голове. Об этом очевидец сообщила «ВКонтакте».

По словам автора сообщения, женщина пошла через дорогу, а ребенок остался стоять на остановке. После этого она схватила ребенка за рукав и повела через дорогу.

«На другой стороне стала бить по лицу. Я крикнула ей, мол, что вы делаете, но она не отреагировала. Я перешла дорогу к ним, спросила зачем бьете ребенка, на что она мне ответила, что это не мое дело, и быстрым шагом пошла», — заявила очевидец.

Она предположила, что случай не первый, поскольку ребенок не плакал, «но, похоже, не хотел никуда идти с этой бабкой».

Фото Tasha Kai