В Рязани завершили основные работы по капитальному ремонту крыш в шести домах. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.
Во вторник, 20 декабря, работы завершили по следующим адресам:
- 3-й Новопавловский проезд, дом № 18;
- улица Октябрьский городок, дом № 7;
- улица Керамзавода, дома №№ 29 и 32;
- улица Нахимова, дом № 2-б;
- поселок Мехзавода, дом № 22.
На крышах домов уложили дополнительное утепление, положили асфальтобетонную стяжку, сделали кровлю из рулонных материалов. Отмечается, что установка ограждений и монтаж люков выхода находятся на завершающей стадии.
В мэрии сообщили, что на следующей неделе состоится приемная комиссия, в состав которой войдут специалисты фонда капремонта, представители строительного контроля, подрядной организации, администрации города и собственники многоквартирных домов.
Ранее сообщалось, что мэр Елена Сорокина уволила директора РСУ-1, одной из организаций, виновных в срыве сроков капитального ремонта кровли. Ремонт обещали завершить до 20 декабря.