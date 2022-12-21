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В Рязани завершили основные работы по капитальному ремонту крыш в шести домах
На следующей неделе состоится приемная комиссия, в состав которой войдут специалисты фонда капремонта, представители строительного контроля, подрядной организации, администрации города и собственники многоквартирных домов.

В Рязани завершили основные работы по капитальному ремонту крыш в шести домах. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Во вторник, 20 декабря, работы завершили по следующим адресам:

  • 3-й Новопавловский проезд, дом № 18;
  • улица Октябрьский городок, дом № 7;
  • улица Керамзавода, дома №№ 29 и 32;
  • улица Нахимова, дом № 2-б;
  • поселок Мехзавода, дом № 22.

На крышах домов уложили дополнительное утепление, положили асфальтобетонную стяжку, сделали кровлю из рулонных материалов. Отмечается, что установка ограждений и монтаж люков выхода находятся на завершающей стадии.

В мэрии сообщили, что на следующей неделе состоится приемная комиссия, в состав которой войдут специалисты фонда капремонта, представители строительного контроля, подрядной организации, администрации города и собственники многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что мэр Елена Сорокина уволила директора РСУ-1, одной из организаций, виновных в срыве сроков капитального ремонта кровли. Ремонт обещали завершить до 20 декабря.