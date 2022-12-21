В Рязани задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

33-летнего жителя Ряжского района задержали на улице Октябрьской.

В Рязани задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Октябрьской полицейские заметили мужчину, который что-то искал в кустах. Во время беседы выяснилось, что рязанец искал тайник-закладку с наркотическим веществом. Его доставили в отделение полиции.

В ходе проверки личности оперативники выяснили, что житель Ряжского района находится в федеральном розыске по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Злоумышленника задержали.