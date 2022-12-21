В Рязани по улицам города начал курсировать новогодний автобус

Во вторник, 20 декабря в Рязани от остановки «Цирк» стартовал проект «Новогодний рейс»: по городским улицам будет курсировать автобус с оркестром Дедов Морозов и сказочными персонажами.

Во вторник, 20 декабря в Рязани от остановки «Цирк» стартовал проект «Новогодний рейс»: по городским улицам будет курсировать автобус с оркестром Дедов Морозов и сказочными персонажами. На остановках общественного транспорта они исполнят новогодние мелодии для горожан.

Праздничный автобус следует по двум маршрутам:

21, 23, 24, 25, 26, 28 декабря с 13:45 от площади Победы на стороне Мемориального комплекса с остановками Дом художника, площадь Ленина, Верхний городской парк, площадь Театральная, площадь Свободы, Цирк, Городские ряды, площадь Победы;

22, 27, 29, 30 декабря с 14:00 от ДК «Приокский» с остановками улица Пирогова, Таможня, ТЦ «Премьер», Первомайский проспект, площадь Ленина, библиотека Горького, площадь Театральная, Канищево.

Ранее стала известна программа новогодних городских мероприятий.