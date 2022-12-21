В Рязани ищут очевидцев ДТП с велосипедистом на улице Татарской

Авария произошла 9 сентября в 21:45 около дома № 50 на улице Татарской.

В Рязани ищут очевидцев ДТП с велосипедистом на улице Татарской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 9 сентября в 21:45 около дома № 50 на улице Татарской.

29-летний рязанец за рулем Hyundai Solaris наехал на 26-летнего велосипедиста.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Свидетелей аварии попросили сообщить информацию по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12 корпус 1, кабинет 19.