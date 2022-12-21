В России зафиксировали первый случай смерти человека от гриппа

Первый случай в этом эпидемиологическом сезоне зарегистрировали в Пензенской области.

В России зафиксировали первый случай смерти человека от гриппа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав Пензенской области.

Первый случай в этом эпидемиологическом сезоне зарегистрировали в Пензенской области. Как сообщила министр здравоохранения региона Марина Воробьева, мужчина не был привит и в начале болезни лечился сам. Он обратился в больницу через две недели, но врачи не смогли ему помочь и мужчина умер.

Возраст пациента не уточняется. Также Воробьева сообщила, что несколько жителей Пензенской области в настоящее время находятся в реанимации с ОРВИ.