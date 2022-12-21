В России начались работы по развертыванию МБР «Сармат»

Шойгу отметил, что пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса «Сармат» прошли успешно.

В среду, 21 декабря, на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в России начались работы по развертыванию МБР «Сармат». Об этом передает РИА Новости.

Шойгу отметил, что пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса «Сармат» прошли успешно.

Владимир Путин отметил, что межконтинентальные баллистические ракеты будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.

«Мы знаем, там есть некоторое движение вправо, это не меняет наших планов. Все будет реализовано», — отметил Путин.